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COPE: прокуратура сняла обвинение с Асенсио по делу о распространении секс-видео

Защитник «Реала» Рауль Асенсио был оштрафован за нарушение правил дорожного движения — выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

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