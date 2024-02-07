Крым 24 |Z| Все новости Крыма

❗️Крымчанин совращал дочерей и снимал свои действия на видео: Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима Как сообщили в Следкоме, житель Красноперекопского района с июня 2010 года по июнь 2021 года с особой жестокостью совершал половые преступления против старшей 7-летней дочери.