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Крым 24 |Z| Все новости Крыма

❗️Крымчанин совращал дочерей и снимал свои действия на видео: Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима Как сообщили в Следкоме, житель Красноперекопского района с июня 2010 года по июнь 2021 года с особой жестокостью совершал половые преступления против старшей 7-летней дочери.

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