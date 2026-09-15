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Двое подростков оказались в больнице после аварии с мотоциклом на Алтае

Двое подростков оказались в больнице после аварии с мотоциклом на Алтае

Вместе с мотоциклистом ехала его десятилетняя сестра В Кош-Агачском районе столкнулись УАЗ под управлением 16-летнего подростка и мотоцикл, за рулем которого находился 14-летний школьник.

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