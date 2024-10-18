Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Андреев
    Пожалуй, я полностью соглашусь с автором. Хохлы будут держаться до последнего, нужно их уничтожать в Курской области,...Военный эксперт в...
  • Владимир
    десять дней?ну это если одной пехотой,а если на бронетранспортёрах,то до обеда управимся...На Западе назвали...
  • Александр
    Познер - не враг, и не друг..... Он - еврейПознера, врага Ро...

В Сербии пообещали помнить подвиг павших советских воинов-освободителей

В Сербии пообещали помнить подвиг павших советских воинов-освободителей

Министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович по итогам встречи с заместителем председателя Совфеда Константином Косачевым дал ему обещание, что сербы всегда будут помнить подвиг советских воинов, которые пали на их земле, борясь с нацистами, сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх