В Сербии пообещали помнить подвиг павших советских воинов-освободителей

Министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович по итогам встречи с заместителем председателя Совфеда Константином Косачевым дал ему обещание, что сербы всегда будут помнить подвиг советских воинов, которые пали на их земле, борясь с нацистами, сообщает РИА Новости.