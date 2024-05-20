Песков напомнил слова Путина о легитимности Зеленского после 20 мая

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истекает сегодня, 20 мая. На вопрос о том, насколько легитимным будет его пребывание на данном посту дальше, в Кремле напомнили слова российского лидера Владимира Путина.
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