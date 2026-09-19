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Депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор призвал земляков проголосовать

Депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор призвал земляков проголосовать

Свой выбор он сделал 18 сентября на избирательном участке в Барнауле Свой голос за кандидатов депутатов в Госдуму и Краевое законодательное собрание отдал и депутат Госдумы РФ Иван Лоор.

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