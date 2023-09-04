Петербургскую группировку военврачей будут судить за взятки ради фальшивых диагнозов

Все медики, за исключением лидера группы, признали вину. Следователи завершили расследование уголовного дела предполагаемой группировки военных врачей, получавших взятки за постановку фальшивых диагнозов призывникам и освобождение их от армии.
Все медики, за исключением лидера группы, признали вину. Следователи завершили расследование уголовного дела предполагаемой группировки военных врачей, получавших взятки за постановку фальшивых диагнозов призывникам и освобождение их от армии.
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