Десятки миллионов людей могут погибнуть из-за антибиотиков

Иностранные эксперты забили тревогу из-за снижающейся эффективности антибиотиков. На эту проблему указал президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц, отметив, что широко распространенные препараты перестают помогать при различных заболеваниях из-за неправильного и чрезмерного их использования.