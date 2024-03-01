Нутрициолог Ломакина-Румянцева перечислила варианты замены сахара в рационе

Нутрициолог и преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Ломакина-Румянцева поделилась с журналистами АГН «Москва» информацией о замене сахара в ежедневном рационе для поддержания здорового образа жизни.
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