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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Два пит-стопа – больше возможностей для всех, не такая хорошая новость для меня»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, стартующий с поул-позиции на Гран-при Монако, поделился мыслями о двух обязательных пит-стопах.

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