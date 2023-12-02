Палестинский врач с гражданством РФ погиб в результате авиаудара Израиля по Газе

В секторе Газа в пятницу, 1 декабря, погиб палестинский врач с гражданством Российской Федерации. О гибели врача-россияне в анклаве в результате авиаудара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Газе сообщил родственник медика, передает РИА Новости.