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25 человек, у которых оказалось слишком много свободного времени

25 человек, у которых оказалось слишком много свободного времени

У всех нас иногда бывают дни, когда невыносимо скучно. Сериалы больше не радуют, погода на улице «нелетная», все друзья заняты своими делами… Именно в такие моменты человеческий мозг «включает» свою творческую сторону, в результате чего на свет появляются вот такие удивительные вещи.

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