Депутат Чепа не поверил в непричастность Джонсона к срыву переговоров РФ и Киева

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не хотел, но сорвал переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.
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