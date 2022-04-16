Производители столового винограда обсудили возможности увеличения экспорта на рынок ЕС

Производители и экспортеры столового винограда встретились на семинаре, чтобы обсудить пути диверсификации рынков торговли виноградом после того, как война в Украине повлияла на логистическую цепочку экспорта на восточные рынки, передает Молдпрес.
Производители и экспортеры столового винограда встретились на семинаре, чтобы обсудить пути диверсификации рынков торговли виноградом после того, как война в Украине повлияла на логистическую цепочку экспорта на восточные рынки, передает Молдпрес.
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