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Производители столового винограда обсудили возможности увеличения экспорта на рынок ЕС

Производители столового винограда обсудили возможности увеличения экспорта на рынок ЕС

Производители и экспортеры столового винограда встретились на семинаре, чтобы обсудить пути диверсификации рынков торговли виноградом после того, как война в Украине повлияла на логистическую цепочку экспорта на восточные рынки, передает Молдпрес.

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