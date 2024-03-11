Глава ИАЦ "Прогноз" Московский: на одной работе мигрантов удержат только деньги

Инициатива Минтруда, которая обяжет мигрантов покинуть территорию России в случае работы не по профилю, имеет много минусов, считает председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор ИАЦ "Прогноз" Юрий Московский.
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