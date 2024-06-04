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Туриста уносили на носилках с пляжа под удивленные взгляды отдыхающих

Туриста уносили на носилках с пляжа под удивленные взгляды отдыхающих

В Крыму мужчина сорвался с 7-метровой высоты на арматуру разрушенного штормом бетона. Пляжи в районе поселка городского типа Николаевка небезопасны еще с времен шторма 2011 года, когда были разрушены бетонные лестницы и спуски к морю.

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