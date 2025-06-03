Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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В Британии переполох из-за запрета Reform UK вывешивать флаги Украины над административными зданиями

В Британии переполох из-за запрета Reform UK вывешивать флаги Украины над административными зданиями

Правая партия Reform UK запретит вывешивать все иностранные флаги, включая украинские, на зданиях тех советов в Англии, где она получила контроль по итогам региональных выборов 1 мая, сообщил председатель партии Зия Юсуф.

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