В Британии переполох из-за запрета Reform UK вывешивать флаги Украины над административными зданиями

Правая партия Reform UK запретит вывешивать все иностранные флаги, включая украинские, на зданиях тех советов в Англии, где она получила контроль по итогам региональных выборов 1 мая, сообщил председатель партии Зия Юсуф.
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