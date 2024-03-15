О развитии двух встречных дебютов, или... «Ну и что ты нам сделаешь, вояка мамкин?»

.забавно, что у коллективного Запада в нынешнем конфликте основная ставка была сделана как раз исключительно на дебютную часть: циклопические санкции, ударная накачка протестных настроений через социальные сети и быстрая (в первый год) поставка западных тяжёлых вооружений хохлам.
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