О развитии двух встречных дебютов, или... «Ну и что ты нам сделаешь, вояка мамкин?»

Natalija Osminina

На мой взгляд Макрон выполняет роль полезного идиота, кудахчет то, что Лондон приказал. Пугает европейцев. И спасибо ему за это-к власти в странах ЕС приходит оппозиция. Распад ЕС не за горами, а значит, и выход их из НАТО.