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О развитии двух встречных дебютов, или... «Ну и что ты нам сделаешь, вояка мамкин?»

 .забавно, что у коллективного Запада в нынешнем конфликте основная ставка была сделана как раз исключительно на дебютную часть: циклопические санкции, ударная накачка протестных настроений через социальные сети и быстрая (в первый год) поставка западных тяжёлых вооружений хохлам.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Так Зеленский же тоже опетушился.
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17 час.
Natalija Osminina
На мой взгляд Макрон выполняет роль полезного идиота, кудахчет то, что Лондон приказал.  Пугает европейцев. И спасибо ему за это-к власти в странах ЕС приходит оппозиция. Распад ЕС не за горами, а значит, и  выход  их из НАТО.
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17 час.
EV
Evgeni Velesik
Как там Янучар выражался? Мамкина норка?
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17 час.

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