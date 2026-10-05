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Газета.ру

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В Петербурге девушку выгнали из Петропавловской крепости из-за открытой одежды

В Петербурге девушку выгнали из Петропавловской крепости из-за открытой одежды

Посетительницу музея в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге выгнал охранник из-за чересчур открытой одежды.

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