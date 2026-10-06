Доклад Habitat for Humanity: трое из четырех человек сокращают расходы на предметы первой необходимости, чтобы позволить себе жилье

Согласно глобальному исследовательскому докладу, опубликованному организацией Habitat for Humanity International, расходы на жилье вынуждают миллионы людей во всем мире идти на сложные компромиссы, что идет в ущерб продовольствию, здравоохранению, финансовой безопасности и основным планам на будущее.