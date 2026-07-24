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РЕН ТВ

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РЕН ТВ публикует договор между Фадеевым и директором Линды об авторских правах

РЕН ТВ публикует договор между Фадеевым и директором Линды об авторских правах

Вадим Тараканов/ТАСС В распоряжении РЕН ТВ 24 июля появилась копия договора между композитором и продюсером Максимом Фадеевым и директором певицы Линды Михаилом Кувшиновым о передаче исключительных прав на песни.

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