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Никитин о 4:1 с «Металлургом»: «Меньшинство позволило «Локомотиву» победить. Такие матчи тоже надо уметь выигрывать»

«Ребята сами отметили в раздевалке, что меньшинство позволило победить. Я думаю, болельщики оценили усилия.

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