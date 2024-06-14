Где доллары обходятся дешевле всего, что сейчас делать с валютой. Обзор Банки.ру

Что происходило с курсом доллара и евро в российских банках 13 июня, рассказывают «Ведомости». В банках заявили, что спрос на покупку и продажу наличной и безналичной валюты оставался в рамках среднедневных значений, повышенного интереса клиентов к валютно-обменным операциям они не наблюдали.