Главе ведомства будет доложено о расследовании уголовного дела о покушении на убийство жителя Иркутской области и его малолетнего сына

В медиапространстве опубликовано видеообращение жительницы города Железногорска-Илимского, выражающей обеспокоенность затянувшимся расследованием уголовного дела о попытке убийства ее супруга и малолетнего сына.
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