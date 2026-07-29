Происшествия
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Происшествия

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Главе ведомства будет доложено о расследовании уголовного дела о покушении на убийство жителя Иркутской области и его малолетнего сына

Главе ведомства будет доложено о расследовании уголовного дела о покушении на убийство жителя Иркутской области и его малолетнего сына

В медиапространстве опубликовано видеообращение жительницы города Железногорска-Илимского, выражающей обеспокоенность затянувшимся расследованием уголовного дела о попытке убийства ее супруга и малолетнего сына.

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