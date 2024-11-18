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Власти не могут найти управу на СГК – чиновники расписались в бессилии

Власти не могут найти управу на СГК – чиновники расписались в бессилии

Во время совместного рабочего совещания представителей власти и коммунальщиков в Заксобрании по вопросу прохождения отопительного сезона в Новосибирске, чиновники мэрии признались – у них нет никаких мер воздействия на Сибирскую генерирующую компанию.

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