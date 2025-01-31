Google обязали защитить ролики блогера из РФ Дубенской на YouTube

Мосгорсуд удовлетворил иск блогера из России Валерии Дубенской к Google о защите исключительных прав на её ролики про кулинарию, сбор урожая и прогулки на свежем воздухе, размещенные на видеохостинге YouTube, пишет РИА Новости.
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