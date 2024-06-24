В мэрии Новосибирска признали нехватку почти сотни школ

По оценке Минобра региона, в столице не хватает мест для 80 тысяч школьников.В Новосибирске, по оценке регионального министерства образования, не хватает 97 средних школ для организации учебного процесса в одну смену.
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