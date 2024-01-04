Тишковец: Ночь с 3 на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы

Ночь с 3 на 4 января в Москве оказалась наиболее холодной за период с начала зимы. О температурном рекорде, который удалось зафиксировать в столице в это время, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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