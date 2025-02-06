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Путин поинтересовался, кто из животных сможет долететь до Марса

Путин поинтересовался, кто из животных сможет долететь до Марса

Полет на Марс займет около шести месяцев.Во время встречи с молодыми учеными президент России Владимир Путин поднял вопрос о новых методах радиационной защиты в космосе и поинтересовался, смогут ли они гарантировать безопасность таких животных, как коровы, зайцы или кошки, во время миссии к Марсу.

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