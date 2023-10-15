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Тысячи новосибирцев поздравили сына Полины Гагариной с 16-летием на её концерте

Тысячи новосибирцев поздравили сына Полины Гагариной с 16-летием на её концерте

Выступление прошло при переполненном зрительном зале и продолжалось почти два часа14 октября в Новосибирске прошёл концерт популярной певицы Полины Гагариной, на который пришли тысячи поклонников её творчества – зал "Локомотив Арены" был заполнен.

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