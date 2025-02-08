«Произошло невероятное»: в Сети появилось свежее фото изуродованной экс-жены Аршавина

О трагической судьбе Алисы Казьминой рассказала Наталья Штурм. Алиса Казьмина соцсетиПевица Наталья Штурм напомнила о трагической судьбе Ситуация усугублялась тем, что из-за аутоиммунного заболевания у красивой прежде женщины практически провалился нос, в чем она начала винить уже свою собственную мать, якобы заразившую ее сифилисом.