«И снова здравствуйте!-3»: Не грози кондитеру

На Кинопоиске, Иви и в онлайн-кинотеатре Wink стартовал третий сезон «И снова здравствуйте!» — криминальной комедии режиссера Егора Чичканова с Андреем Мерзликиным в роли бессмертного экс-решалы и воннаби-кондитера.