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Онлайн-покупка обуви: инструкция по применению

Онлайн-покупка обуви: инструкция по применению

В кризис онлайн-покупки стали едва ли не единственным вариантом обновления гардероба для модников. И это оказалось очень удобно: не нужно тратить время на поездку в магазин, можно сразу просмотреть много товаров, сравнить цены и прочитать отзывы.

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