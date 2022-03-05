Онлайн-покупка обуви: инструкция по применению

В кризис онлайн-покупки стали едва ли не единственным вариантом обновления гардероба для модников. И это оказалось очень удобно: не нужно тратить время на поездку в магазин, можно сразу просмотреть много товаров, сравнить цены и прочитать отзывы.
В кризис онлайн-покупки стали едва ли не единственным вариантом обновления гардероба для модников. И это оказалось очень удобно: не нужно тратить время на поездку в магазин, можно сразу просмотреть много товаров, сравнить цены и прочитать отзывы.
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