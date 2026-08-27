Неужели вы не понимаете, что Хохляндию можно было бы угандошить гораздо раньше и гораздо меньшими средствами и меньшим составом нашей группировки. Но почему-то спецоперация началась только тогда, когда их уже выдрессировали натовцы, когда они уже построили укрепы и так далее и тому подобное. Хозяева мира так решили. И сидят они не в Белом доме и не в Кремле.

Эта бандеровская нечисть постепенно перестала быть людьми и стала как их предки - волынские живодёры. Россия сотни лет хохлов содержала, обустраивала, защищала и восстанавливала из руин.. И чем больше старалась Россия для хохлов, тем больше они её ненавидели. Это у них такой генетический изъян, - последствия массовой эпидемии сифилиса на Западной Украине в начале прошлого века. Поэтому и &quot;херои&quot; у этих бесов - волынские живодёры, которые топорами нарубили только поляков на Волыни больше 100 тысяч, - детей, женщин и стариков. Эта нация превратилась из людей в бесов. Поэтому их предки получали удовольствие распиливая пилами связанных людей пополам. Получали удовольствие от визга и воя несчастной жертвы. А сколько семей их &quot;херои&quot; -живодёры живьем сожгли на кострах! Причем начинали шестами заталкивать в огонь сначала воющих детей. Чтобы родители мучались, видя как страдают погибая их дети. Матери рассудок теряли! Эти бесы уже давно потеряли право ходить по земле. И нынешние хохлы уже не люди. Люди не могут обстреливать детские общежития, праздничные гуляния и пляжи с отдыхающими. Место этим чертям под землей! Это они при обстрелах Донбасса позировали со снарядами с надписью &quot;Всё лучшее детям&quot;. Только уничтожать эту нечисть! Иначе это воплощенное вселенское зло - слуги дьявола снова расплодятся и житья нормальным людям не будут давать. Именно эти бесы всей кукариной скакали от радости, когда сожгли живьем полсотни душ в Одессе. И разве можно простить им &quot;Аллею ангелов&quot; в Донецке!? Не понимаю, почему за сожженных детей-подростков в детском общежитии до сих пор не превращен в кучи щебня весь центр куева вперемешку с поганым бандеровским фаршем!? Почему до сих пор жива верхушка этой бесовской власти!? Эти бесы всерьёз говорят о &quot;промышленном уничтожении русских&quot;! Пора уже именно эту поганую хохлятскую нечисть массово переводить в навоз. Они уже и детей своих изуродовали своими хероями - волынскими живодёрами. Видимо эту исконно русскую территорию придется просто зачищать от тех, кто не успеет сбежать на столь любимый ими Запад. К их идейным руководителям-сатанистам. Иначе эти бесы продолжат отравлять жизнь людям на этой русской земле.

АЛ

Александр Лагуткин

Алекс Сэм Неужели вы не понимаете, что Хохляндию можно было бы угандошить гораздо раньше и гораздо меньшими средствами и меньшим составом нашей группировки. Но почему-то спецоперация началась только тогда, когда их уже выдрессировали натовцы, когда они уже построили укрепы и так далее и тому подобное. Хозяева мира так решили. И сидят они не в Белом доме и не в Кремле.

Я всё понимаю. И то, что из хохлов готовили врагов России ещё со времен Петлюры и австрийской охранки. Понятно, что в 14-м нужно было идти до границ Польши, тем более, что ВСУ уже практически не было, а НАТО вмешаться не было готово. Но вспомните воровской шалман имени Шойгу в МО. Им победа России не нужна. Если чиновник в лампасах или без них десятилетиями прятал деньги в банках врагов России, скупал там недвижимость и яхты, если у чиновника там же пристроены родственники, если он сам дальнейшую свою жизнь видит на Западе, то этому чиновнику с запасными паспортами в кармане плевать на интересы и Государства Российского, и его народа. Вспомните как такие национал-предатели "рвали" из Москвы, как толпами толкались их частные самолеты на взлетках аэропортов при походе ЧВК "Вагнер" за правдой и справедливостью. И вряд-ли всей этой поганой "плесенью" управляет кто-то со стороны. У них своя идеология - интерес собственного кармана. И таких на всех уровнях власти пристроились сотни тысяч. То, что их используют враги России, это понятно и логично. Отсюда и результаты. Глядя на это начинаешь понимать от кого очищал страну т.Сталин и кого сейчас расстреливают в Китае за экономические преступления.. Потому и результаты у т.Сталина были совсем другие. А Китай сейчас первая экономика мира. И по развитию он обогнал Россию на несколько десятилетий. В Китае у госчиновников мышление государственное. И для их чиновников интересы их государства важнее собственных шкурных интересов. Да и идеологию, т.е определение целей и путей развития Китаю в его конституции никто не запрещал.