NYT: Адмирал ВМФ США Каудл резко раскритиковал командование из-за поставок оружия Украине

Адмирал ВМФ США Дэрил Каудл резко раскритиковал американское правительство и военное руководство из-за того, что страна не может своевременно отправлять вооружение и снаряды, в которых нуждается сейчас Украина, сообщает информационный портал URA.
Адмирал ВМФ США Дэрил Каудл резко раскритиковал американское правительство и военное руководство из-за того, что страна не может своевременно отправлять вооружение и снаряды, в которых нуждается сейчас Украина, сообщает информационный портал URA.
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