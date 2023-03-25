Banki.loans

335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erl Schweizer
    Banki.loans, на кого работаешь?Военкор Котенок: ...
  • Фарид Сабиров
    Зачем строить тратить деньги . Там очень много СОМНИТЕЛЬНЫХ дворцов ,  ,  построенных на сомнительные деньги . Просто...МК: Пригожин пред...
  • Надежда Белугина
    Приятно сознавать справедливые решения. Молодец Шойгу. „Безумству храбрых поем мы славу!" М. Горький. Ура героям отеч...Шурыгин: сбившего...

NYT: Адмирал ВМФ США Каудл резко раскритиковал командование из-за поставок оружия Украине

NYT: Адмирал ВМФ США Каудл резко раскритиковал командование из-за поставок оружия Украине

Адмирал ВМФ США Дэрил Каудл резко раскритиковал американское правительство и военное руководство из-за того, что страна не может своевременно отправлять вооружение и снаряды, в которых нуждается сейчас Украина, сообщает информационный портал URA.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх