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ВВС Индии приведены в боеготовность на границе с Пакистаном

ВВС Индии приведены в боеготовность на границе с Пакистаном

www.globallookpress.com/Sumit Saraswat/Keystone Press Agency Военно-воздушные силы Индии на границе с Пакистаном привели в состояние повышенной боевой готовности, пишет издание The Times of India, ссылаясь на свои источники.

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