Стало известно время круга Андреа Кими Антонелли на тестах Mercedes в Имоле

Стало известно время круга Андреа Кими Антонелли на тестах Mercedes в ИмолеMercedesВ понедельник, 29 апреля, юниор Mercedes Андреа Кими Антонелли провел первый из двух дней частных тестов на своей домашней трассе в Имоле.
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