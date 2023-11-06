В Британии предрекли кражу Украиной денег у беднейших членов Евросоюза

Обозревательница британского портала UnHerd Бетани Эллиотт заявила, что в случае вступления Украины в Евросоюз она начнет получать деньги, предназначенные для развития инфраструктуры в бедных странах организации, которые более не смогут получать необходимое им финансирование.
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