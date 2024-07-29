В Актау в рамках «Бюджета народного участия» построили детскую и спортивную площадки

В рамках проекта «Бюджет народного участия» в городе Актау построены новые спортивные объекты: детская игровая площадка, воркаут и футбольная площадка в микрорайоне 27 у дома №40, а также баскетбольная и волейбольная площадки в 28 микрорайоне возле дома №10, сообщает пресс-служба акимата города.
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