В Актау в рамках «Бюджета народного участия» построили детскую и спортивную площадки

В рамках проекта «Бюджет народного участия» в городе Актау построены новые спортивные объекты: детская игровая площадка, воркаут и футбольная площадка в микрорайоне 27 у дома №40, а также баскетбольная и волейбольная площадки в 28 микрорайоне возле дома №10, сообщает пресс-служба акимата города.