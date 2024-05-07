Давай, Молдова! Сегодня состоится первый полуфинал «Евровидения»

Сегодня в Мальмё пройдет первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение 2024». Исполнительница Наталья Барбу, которая в этом году будет представлять нашу страну, в первом полуфинале будет выступать под 11-м номером.
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