Владислав Шапша предложил наладить обмен студентами с Вьетнамом в Обнинске

Калужская область уже подготовила для Вьетнама более 350 специалистов и ученых-ядерщиков, а с 2025 года в регионе работает селекционно-генетический центр молочного животноводства, сотрудничающий с вьетнамским селекционным центром «TH Group»Владислав Шапша выступил на Российско-вьетнамском научном форуме в Москве, где рассказал о калужском опыте взаимодействия с этой страной.
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