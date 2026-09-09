Владислав Шапша предложил наладить обмен студентами с Вьетнамом в Обнинске

Калужская область уже подготовила для Вьетнама более 350 специалистов и ученых-ядерщиков, а с 2025 года в регионе работает селекционно-генетический центр молочного животноводства, сотрудничающий с вьетнамским селекционным центром «TH Group»Владислав Шапша выступил на Российско-вьетнамском научном форуме в Москве, где рассказал о калужском опыте взаимодействия с этой страной.