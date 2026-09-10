RP: в ФРГ не нашли доказательств реальной угрозы генконсульству Украины

Немецкие правоохранители не обнаружили свидетельств того, что украинскому генеральному консульству в Дюссельдорфе что-либо реально угрожало.
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