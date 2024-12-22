Путин считает, что Россия должна была раньше готовиться к СВО

Бездействие России по отношению к Украине в 2022 году было бы преступлением, к военным действиям нужно было готовится раньше, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
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