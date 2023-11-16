Принц Уильям считает, что его брату «промыли мозги»: отрывки из новой книги Гарри и Меган

Книга Омида Скоби Endgame еще не вышла, но есть эксклюзивные выдержки из нее фото: Legion MediaУже совсем скоро, 28 ноября, выйдет книга биографа герцога и герцогини Сассекских Омида Скоби, которая в английской версии называется Endgame (ее можно перевести, как «Окончание игры» или «Выход из игры»).