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Мировое обозрение

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ИИ-генератор текста: что умеют сервисы и кому они нужны

ИИ-генератор текста: что умеют сервисы и кому они нужны

Ещё пару лет назад связный текст на пять тысяч знаков мог выдать только человек, который в теме. Сегодня его за минуту сгенерирует любой школьник с подпиской на нейросеть — и разница будет заметна лишь при внимательном чтении.

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