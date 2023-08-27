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Сегодня, возможно, последняя игра Салаха перед переходом в «Аль-Иттихад». Гол идет в районе 2.50

Салах может поехать на медосмотр в Саудовскую Аравию сразу после сегодняшней игры «Ливерпуля» против «Ньюкасла».

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