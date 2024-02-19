Звезда "Слова пацана" Кологривый сыграет Жириновского в байопике о нем

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал артиста очень эмоциональным и харизматичным парнем с "правильными ценностями" Актер из сериала "Слово пацана" и фильма "По щучьему велению" Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского в художественном биографическом фильме о нем.
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