Лавров: Наши западные коллеги не утратили своих колониальных инстинктов Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал очередную характеристику европ.
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