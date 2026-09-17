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Эпиграф

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В Новосибирске пациентке удалили через бровь опухоль с перепелиное яйцо

В Новосибирске пациентке удалили через бровь опухоль с перепелиное яйцо

В Новосибирской областной больнице нейрохирурги провели редкую операцию. Они спасли жизнь женщине с врождённой, труднодоступной кистой в мозге.

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