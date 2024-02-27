WP: лидер ХАМАС в Газе Синвар скрывается в лабиринте туннелей на юге анклава

Яхья Синвар, лидер ХАМАС в Газе, скрывается в лабиринте туннелей на юге палестинского анклава. Об этом написало американское издание The Washington Post (WP), сославшееся на военнослужащих еврейского государства.
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